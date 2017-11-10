﻿﻿ Лев напал на туристов ради внимания самки

В южноафриканском национальном парке Крюгера лев напал на два автомобиля с туристами, сообщает lenta.ru со ссылкой на UPI.

Происшествие снял на видео инженер Марк Уильямс Уинн. По его словам, лев несколько раз пытался спариться с лежащей на дороге самкой, но львица всякий раз прогоняла его. После очередной неудачной попытки хищник стал разглядывать туристов в стоящей неподалеку машине.

- К счастью, я уже включил камеру, потому что он атаковал автомобиль быстро, как молния, а потом обернулся к самке, будто говоря: "Смотри, какой я храбрый", - рассказал очевидец.

Лев ударил лапой по передней двери первой машины, но ничего не добился, потому что окно было закрыто. После этого хищник направился к автомобилю для сафари с туристами в открытом кузове.

- К счастью у проводника оказались молниеносные рефлексы. Как только он поймал взгляд льва, тут же завел мотор, - продолжил турист. - Когда лев напал, машина уже тронулась.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В ноябре в южноафриканском заповеднике Масеке слоны бросились к автомобилю с туристами, пытаясь отпугнуть их от детенышей.