﻿﻿ В Казахстане падает уровень владения английским языком

Результаты исследования были опубликованы на одном из обучающих сайтов Казахстана.

Казахстан оказался на 67 строчке из 80 стран в рейтинге по уровню владения английским языком. Это "очень низкий" показатель, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование English Proficiency Index.

Лидирующую позицию в рейтинге заняли жители Нидерландов (индекс 71,45). Следом за ними расположились шведы (70,40) и датчане (69,93). В первый десяток стран, взрослое население которых свободно изъясняется по-английски, вошли Норвегия, Сингапур, Финляндия, Люксембург, ЮАР, Германия и Австрия.

Казахстанцы в списке заняли 67 позицию с индексом 45,95. Среди 20 стран Азии это 17 место.

С 2011 года результат жителей республики остается "очень низким". Это означает, что граждане могут составить рассказ о себе и способны дать простые указания иностранном туристу.

В 2014-2016 годах население нашей РК занимало 54 строчку в рейтинге.

В списке 2017 года нашими соседями являются Египет (66 позиция) и Венесуэла (68).

Россияне получила в рейтинге 38 место, что соответствует низкому уровню владения иностранным языком. Последние строчки заняли Алжир, Камбоджа, Ливия, Ирак и Лаос.