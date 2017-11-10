﻿﻿ Девушка спрыгнула с моста на проезжую часть в Алматы

Девушка жива, с места происшествия ее увезли врачи скорой помощи, передает Today.kz.

Врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое.

- Состояние пациентки на момент поступления оценивалось как крайне тяжелое, в данный момент проводятся все необходимые диагностические мероприятия: исследования и компьютерная томография. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщили в управлении здравоохранения.

Девушка спрыгнула с пешеходного моста на проезжую часть в Алматы. Как сообщили очевидцы, девушка упала на движущийся транспорт.

Инцидент произошел около 15:00 в районе рынка "Алтын Орда".