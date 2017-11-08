﻿﻿ Остановки без крыш и стен возмущают актюбинцев

Около 20 новых остановок по 1,5 млн тенге планируют установить в этом году. Но пока людям негде укрыться от ветра, дождя и снега.

– Почему на «Молодежном» две остановки, а на остановке «5 микрорайон» нет крыши? – обратилась в редакцию молодая мама Анастасия. – Все лето не было остановки, весной зачем-то практически новую убрали. Мы терпели, но уже осень пришла, дожди, снег, а спрятаться негде!

В районе школы №9 остановка открыта, сиденье скамейки не закреплено.

Мы проверили самые распространенные жалобы читателей. Недоумение вызывают две остановки рядом со школой №9. Недалеко от большого павильона стоит маленькая незастекленная остановка со сломанной скамейкой. Как объяснила актюбинка Фариза, «работает» только новая.

– Ее поставили в прошлом году, наверху еще была бутылка с молоком декоративная. Закрыли бы ее от ветра, только не стеклом, хотя бы пластиком, холодно здесь, – говорит Фариза.

При изучении новых остановок вспомнилась игра «найди десять отличий». Рядом с областным акиматом по ул. Пацаева по факту есть лишь каркас буквой «Г». Стекла и крыши нет, деревянные скамейки остались от предыдущего павильона.

Около Центрального стадиона остановка будет сдвоенной.

Такую же сдвоенную конструкцию установили у Центрального стадиона. Здесь она застеклена и есть крыша, но ничем не защищена от ветра с боков, нет скамеек.

В районе пятого микрорайона со стороны Вечного огня есть скамейка, но нет крыши и стен.

– Что летом делали? Остановка неудобная, я там даже не стою. Продувает со всех сторон, – поделился мнением Канатбек.

Через дорогу такая же остановка застекленная, есть крыша и даже одна боковая стенка.

– Боковое стекло надо было ставить с другой стороны, людям же нужно смотреть на дорогу – какой автобус приедет. Я тут каждый день езжу. От снега и ветра люди прятаться будут за остановкой, – говорит бывший прораб Кемелхан Карбиев.

Напомним, год назад на месте старых вполне приличных остановок в 5 микрорайоне установили павильоны с зарядными устройствами USB. Всего в городе установили 12 таких павильонов, на них из бюджета выделили 19 млн тенге. Актюбин­ская активистка из группы Zello Актобе Динара Кожа направила по этому поводу запрос в прокуратуру.

– Прокуратура отправила его в акимат, а акимат прислал отписку, – поделилась Динара Кожа. – Лишь ответили, что ремонтными работами занимается ТОО «Табыс Актобе». После публикации их ответа в соцсети в комментариях мне ответили, что часть остановок на территории города были демонтированы в связи с порчей неизвестными USB, Wi-Fi роутеров, стекла и т.д.

На фото: На ул. Пацаева рядом с областным акиматом скамейки остались от прежней остановки.

Руководитель ЖКХ подтвердил информацию, что остановки с USB были разбиты.

– Все переломали, в том числе вырвали USB, разбили подсветку, заднюю сторону. Мы вынуждены были снять их на ремонт, – рассказал руководитель ЖКХ Куандык Касымов. – ТОО «Табыс Актобе» их отремонтировало, перекрасило в серый цвет. Сейчас они установлены на улицах Маресьева и Тургенева. Но подсветка и USB не работают. В дальнейшем все остановки с USB будут заменены на новые, а их установят на второстепенные улицы. Сейчас есть нарекания по новым остановкам. Крыш нет, лавочек нет, но это процесс установки. Единый вид остановок – это опыт Астаны, Алматы.

В едином стиле в этом году планируют поставить 16 одиночных остановок и три спаренных. Оплачивать их будут из бюджета, одна остановка стоит около 1,5 млн тенге. Кроме того, анонимный предприниматель безвозмездно подарит городу несколько остановок.

Как объяснил руководитель «Табыс Актобе» Мурат Кобейсинов, работы по обновлению остановок начались около трех недель назад.

– Дело в том, что у подрядчика, который нам поставляет установки, возникла проблема с поставкой стекла. Задняя, верхняя и боковые части – это стекло триплекс. Сейчас мы устанавливаем каркасы, в течение 10 дней нам обещают произвести поставку. Я понимаю, что это неудобно, мы попали в межсезонье, когда идут дожди. Как только будет поставка, мы установим, – объяснил руководитель «Табыс Актобе» Мурат Кобейсинов.